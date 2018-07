Wall Street incerta, Caterpillar non basta a sollevare il Dow Jones. Giù anche Nasdaq e S&P

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio incerto per gli indici azionari americani. In evidenza il Dow Jones, che sale di 38,34 punti, ovvero dello 0,2%, sulla scia della spinta che arriva dal titolo Caterpillar, in crescita dopo la pubblicazione della trimestrale. Spinta che però non basta visto che, dopo pochi minuti, il Dow azzera i guadagni.Anzi, dopo un rally superiore a +2%, la stessa Caterpillar fa dietrofront, guadagnando lo 0,60% circa.Dopo un'apertura piatta, sia il Nasdaq che lo S&P virano in territorio negativo, cedendo rispettivamente lo 0,30% e lo 0,08%, a 7.712,47 punti e 2.816,74 punti.