Wall Street in ribasso dopo euforia tregua Usa-Cina

Valeria Panigada 4 dicembre 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio negativo dopo un inizio di settimana in rialzo. Poco dopo l'avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,37%, l'S&P500 segna una flessione dello 0,23% e il Nasdaq cede lo 0,30%. L'euforia per la tregua commerciale Stra Stati Uniti e Cina, raggiunta nel corso del G20 in Argentina, si è già spenta con gli investitori dubbiosi sulla bontà delle intenzioni delle due parti e le diverse posizioni nei rispettivi comunicati.