Wall Street in rialzo su stabilità petrolio e dato inflazione

Valeria Panigada 14 novembre 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Apertura positiva per Wall Street dopo la debolezza di ieri a causa della caduta del petrolio. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,61%, l'S&P500 guadagna lo 0,72% e il Nasdaq incassa un +0,98%. A sostenere gli scambi la maggiore stabilità delle quotazioni del petrolio e il dato sull'inflazione in linea con le attese. A ottobre l'inflazione degli Stati Uniti è salita al 2,5% annuo, dal 2,3% di settembre, dopo il rialzo inaspettato dei prezzi alla produzione.