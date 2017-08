Wall Street in rialzo, Dow Jones e S&P500 pronte per una seconda giornata di guadagni

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nei primi minuti di contrattazione. L'indice Dow Jones sale dlelo 0,41% a 21.793 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,44% a 2.439 punti e il Nasdaq avanza dello 0,60% a 6.249 punti. Ieri la Borsa di New York ha chiuso contrastata con Dow Jones e S&P500 positivi e Nasdaq in leggero calo. Gli operatori si stanno progressivamente posizionando in vista del simposio presso Jackson Hole, in agenda da giovedì fino a sabato. In particolare saranno i discorsi di Janet Yellen e Mario Draghi, previsti venerdì, ad attirare l'attenzione. Sul fronte politico intanto Donald Trump ha fatto marcia indietro sul tema Afghanistan. L’originaria posizione a favore di un abbandono militare del paese, ieri è stato convertita in un carta bianca ai generali Usa sull’utilizzo di nuove forze armate senza date di scadenza, fino a quando i terroristi saranno sconfitti.