Wall Street in positivo, ancora acquisti su Nvidia

Luca Fiore 9 giugno 2017 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Incurante delle indicazioni in arrivo dal Regno Unito e delle tensioni legate al Russiagate, Wall Street inizia la seduta sopra la parità. Nei primi scambi il Dow Jones segna un +0,19%, lo S&P500 sale dello 0,17% e il Nasdaq guadagna lo 0,14%.



In agenda macro solo l’aggiornamento relativo le scorte all’ingrosso, in calendario alle 16, in calo dello 0,3% stando alle indicazioni preliminari.



Balzo in avvio per DuPont Fabros Technology (+12,61%) dopo che Digital Realty Trust (-0,67%) si è detta disponibile ad acquistare la società.



Dopo Citi (+1,68%) e UBS , anche Bank of America/Merrill Lynch (+1,44%) ha alzato il prezzo obiettivo su Nvidia (+4,9%) portandolo a 185 dollari. Zynga (+5,31%) capitalizza la promozione a "overweight" decretata da Morgan Stanley (+1,79%) e Snap (-3,55%) paga pegno alla downgrade a “neutral” da parte di Citi.