Wall Street in moderato rialzo nel giorno delle elezioni di mid-term, Nasdaq tenta il rimbalzo

Valeria Panigada 6 novembre 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nel giorno delle elezioni di mid-term. Poco dopo l'avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,25%, l'S&P500 guadagna lo 0,37% e il Nasdaq incassa un +0,76%, dopo che ieri ha ceduto terreno indebolito da Apple. Elezioni di metà mandato a parte, dal fronte macro giungeranno le scorte settimanali di greggio che potrebbero movimentare le quotazioni di petrolio, indebolite dall'entrata in vigore delle sanzioni Usa contro l'Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno ufficializzato la lista degli otto paesi (tra tutti Cina e India) che avranno ancora 180 giorni di tempo per ridurre le importazioni dall’Iran.