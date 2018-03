Wall Street in calo in apertura: è tempo di guardare già alla Fed?

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Avvio in ribasso per Wall Street. A New York l'indice Dow Jones cede lo 0,7% a 24.767,9 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq lasciano sul terreno lo 0,63% a 2734,2 punti e lo 0,88% a 7415,5 punti. I mercati si muovono con cautela in attesa con l'appuntamento con la Fed, che mercoledì annuncerà la sua decisione sui tassi. Se un rialzo del costo del denaro gli investitori non sembrano avere subbi, si attendono le parole del neo presidente Jerome Powell durante la sua prima conferenza stampa. L'agenda macro odierna non prevede dati macro statunitensi di rilievo.