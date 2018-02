Wall Street: futures su Dow Jones e S&P500 in calo, in leggero rialzo quello sul Nasdaq

Valeria Panigada 9 febbraio 2018 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Siprevede una seduta incerta per Wall Street, con il future sul Dow Jones e quello sull'S&P500 che viaggiano in territorio negativo, rispettivamente -0,45 e -0,18 per cento, mentre il contratto sul Nasdaq cerca di reagire con un rialzo dello 0,32%. In un contesto ancora di forti turbolenze, innescate ancora una volta da un rialzo marcato dei tassi, in particolare il segmento a lungo e lunghissimo termine Usa, questa mattina è arrivato il via libera sul tetto del debito con una proposta di legge che finanzierà le attività governative fino al prossimo 23 marzo. E' così terminato il secondo shutdown in tre settimane dopo che era nuovamente scattato nella mezzanotte di oggi.