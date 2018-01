Wall Street: futures rallentano. Occhio a record indici, e a quanto fatto dal Dow Jones per prima volta dal 1964

Laura Naka Antonelli 8 gennaio 2018 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Futures sui principali indici azionari Usa in lieve calo, dopo essere saliti nelle ore precedenti.I contratti sul Dow Jones arretrano dello 0,08%, quelli sullo S&P 500 cedono lo 0,17% e quello sul Nasdaq 100 perdono lo 0,15% circa.Wall Street continua a oscillare comunque sui massimi storici, dopo che lo scorso venerdì lo S&P (+0,70%), e il Nasdaq hanno segnato il valore di chiusura record per la quarta sessione consecutiva.Chiusura record anche per il Dow Jones, che lo scorso venerdì è balzato di 220 punti, segnando il valore più alto della storia in chiusura per la terza seduta consecutiva.Fattore importante da rilevare, è che il Dow Jones ha chiuso al record per le prime quattro sessioni di trading dell'anno nuovo per la prima volta dal 1964, stando al WSJ Market Data Group.