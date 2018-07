Wall Street: futures Usa riducono le perdite, verso un avvio poco sopra la parità

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati sul mercato del lavoro americano, che hanno mostrato un peggioramento a sorpresa, i futures sui principali indici statunitensi riducono le perdite, anticipando un avvio di seduta poco sopra la parità per Wall Street. In questo momento il contratto sul Dow Jones sale dello 0,11%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,19% e il future sul Nasdaq segna un +0,31%. Gli operatori leggono il peggioramento dei dati come un freno alla stretta monetaria della Federal Reserve.