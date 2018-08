Wall Street: futures Usa positivi, tensioni commerciali in pausa

Valeria Panigada 7 agosto 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in moderato rialzo, anticipando un avvio di seduta positivo per Wall Street. A circa tre ore dall'inizio degli scambi, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,30%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,21% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,28%. In assenza di nuovi tweet di rilievo da parte di Donald Trump, dopo quelli del week end, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina rimangono in stand-by lasciando tirare un sospiro di sollievo agli operatori.