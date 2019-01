Wall Street: futures Usa positivi su smentita di Kudlow, oggi i conti di Ford

Valeria Panigada 23 gennaio 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta odierna in rialzo, in un tentativo di rimbalzo dai ribassi di ieri. A poco meno di tre ore dalla partenza, i future sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,320%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,25% e il future sul Nasdaq segna un +0,24%.Gli investitori guardano alla questione commerciale Usa-Cina. Ieri un articolo del Financial Times ha riportato che gli Stati Uniti avrebbero cancellato un incontro con i funzionari cinesi volto a sgonfiare le tensioni commerciali in vista dell'1 marzo. Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.Intanto negli Stati Uniti prosegue lo shutdown, entrato ormai nel suo secondo mese. La chiusura parziale degli uffici amministrativi potrebbe compromettere la pubblicazione delle indicazioni macro. A livello societario, continua la stagione delle trimestrali e oggi sono attesi i conti di Ford.