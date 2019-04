Wall Street: futures Usa positivi su incoraggianti dati Cina

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street. A poco più di mezz'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,14%, quello sull'S&P500 sale dello 0,24% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,47%. A sostenere gli scambi sono gli incoraggianti dati giunti questa mattina dalla Cina.Il paese del Dragone è cresciuto a un ritmo stabile nel primo trimestre dell'anno (Pil +6,4% su base annua), battendo le attese degli analisti che anticipavano un rallentamento del Prodotto interno lordo al livello più basso degli ultimi 27 anni, mentre la produzione industriale è balzata in avanti in maniera inaspettata e le vendite al dettaglio hanno confermato un aumento dei consumi interni, rassicurando gli operatori sullo stato di salute della seconda economia mondiale.Tra i titoli, attenzione a Netflix, tonica nel pre-market, all'indomani della buona trimestrale caratterizzata da un nuovo record di abbonati. Da monitorare anche Apple e Qualcomm che hanno raggiunto un accordo, mettendo fine alla battaglia legale sui brevetti.