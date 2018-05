Wall Street: futures Usa positivi, stasera il Beige Book

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Wall Street potrebbe tentare il rimbalzo e aprire in rialzo, dopo i cali di ieri sulla crisi politica in Italia. A poco meno di tre ore dal suono della campanella a New York il futures sul Dow Jones sale dello 0,52%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,45% e il contratto sul Nasdaq segna un +0,35%. La giornata sarà movimentata da numerose indicazioni macro, tra cui spicca il Pil trimestrale Usa e il sondaggio ADP sull'occupazione che anticiperà i più importanti dati sul mercato del lavoro americano, in uscita venerdì. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book, il consueto rapporto sulla situazione economica del paese.