Wall Street: futures Usa positivi, stasera i verbali Fed

Valeria Panigada 16 agosto 2017 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street è impostata per un'apertura positiva, con i futures sui principali indici che si muovono in rialzo in un contesto di tensioni geopolitiche ridimensionate. A circa due ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un +0,24%, quello sull'S&P500 sale dello 0,23% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,25%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso mista, con il Dow Jones positivo per la terza seduta consecutiva, mentre lS&P500 e il Nasdaq hanno perso terreno, dopo che le vendite al dettaglio di luglio hanno sorpreso al rialzo, con una revisione nettamente migliorativa dei dati di giugno. Oggi l’attenzione degli operatori sarà rivolta ai verbali della Federal Reserve della riunione di luglio, per avere alcune indicazioni sul timing del prossimo rialzo tassi nell’attuale contesto di pressioni inflazionistiche contenute.