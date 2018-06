Wall Street: futures Usa positivi, si attende discorso Powell a Sintra

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street, dopo i recenti ribassi (ieri l'indice Dow Jones ha chiuso in calo per la sesta seduta consecutiva, erodendo tutti i guadagni da inizio anno). A circa un'ora dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,40%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,23% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,29%. Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali con la Commissione europea che ha annunciato oggi dazi sui prodotti americani a partire da venerdì per 2,8 miliardi di euro, in risposta alle tariffe Usa su acciaio e alluminio, scattate a inizio mese. L'attenzione degli investitori però è rivolta oggi al discorso che Jerome Powell, governatore della Fed, pronuncerà al Forum Economico di Sintra. Dal fronte macro è atteso il dato sulle vendite di case esistenti e sulle scorte settimanali di petrolio.