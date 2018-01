Wall Street: futures Usa positivi, rientrano timori sui Treasuries

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street, dopo che ieri ha chiuso in calo per la prima volta da inizio anno. A circa un'ora e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones sale dello 0,14%, mentre quello sull'S&P500 guadagna lo 0,15% e il future sul Nasdaq segna un +0,22%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso con i tre principali indici in ribasso per la prima volta da inizio 2018 sui timori che la Cina potesse rallentare i suoi acquisti di titoli di Stato americani. Indiscrezioni, quelle riportate da Bloomberg secondo cui la Cina sarebbe pronta a ridurre gli acquisti di Treasuries, che potrebbero essere basate su informazioni errate. E' quanto ha indicato a Reuters una fonte governativa cinese.