Wall Street: futures Usa positivi, oggi l'attesa è per le vendite al dettaglio

Valeria Panigada 14 marzo 2018 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street, dopo i ribassi di ieri. A circa due ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,35%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,27% e il future sul Nasdaq segna un +0,44%. La partenza odierna sarà comunque condizionata da alcune indicazioni macro in arrivo alle 13.30. In particolare, sono attesi i dati sulle vendite al dettaglio di febbraio, che potrebbero fornire indicazioni sul Pil Usa del primo trimestre. L'attenzione del mercato rimane rivolta anche alle mosse dell'amministrazione Trump a livello dopo che ieri il presidente americano ha licenziato il segretario di stato (ministro degli Esteri), Tillerson, sostituendolo con il capo della Cia, Pompeo. La notizia ha colto di sorpresa gli operatori, considerato che solo pochi giorni fa vi era stato l’abbandono del consigliere economico Cohn.