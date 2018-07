Wall Street: futures Usa positivi, oggi chiusura anticipata alle 18.30

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi mostrano rialzi, anticipando un avvio di seduta positivo per Wall Street, dopo i guadagni di ieri. A poco meno di tre ore dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones sale dello 0,47%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,40% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,49%. Si prevedono però scambi sottili in un clima pre-festivo. Oggi Wall Street sarà a ritmo ridotto: oggi chiuderà in anticipo alle 18.30, mentre domani niente contrattazioni per celebrare il Giorno dell'Indipendenza, che cade domani 4 luglio.