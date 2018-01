Wall Street: futures Usa positivi nel giorno della Fed

Valeria Panigada 31 gennaio 2018 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street che tenterebbe così di recuperare parte del terreno perso nelloe ultime due giornate. A circa mezz'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,82%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,39% e il future sul Nasdaq segna un +0,48%. Dal fronte macro è giunto il sondaggio Adp sull'occupazione migliore delle attese, in vista dei dati sul mercato del lavoro, in uscita venerdì. Ma l'appuntamento clou è previsto questa sera con la Federal Reserve che terrà la prima riunione dell'anno e l'ultima presieduta da Janet Yellen.