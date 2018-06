Wall Street: futures Usa positivi, l'attenzione si sposta sul lavoro Usa

Valeria Panigada 1 giugno 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, dopo i cali di ieri innescati dai venti di una guerra commerciale. A circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale di mezzo punto percentuale, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,46% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,32%. Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato il via ai dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Unione europea, dal Canada e dal Messico, innescando la miccia di una guerra commerciale globale. Oggi l'attenzione degli operatori però si sposta al fronte macro, dove sono attesi i dati sul lavoro (disoccupazione, non-farm payrolls e salari), in uscita nel primo pomeriggio.