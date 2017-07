Wall Street: futures Usa positivi in un clima semi-festivo, si chiuderà in anticipo

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici di Wall Street si muovono sopra la parità facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street con l'indice S&P500 pronto a partire con il piede giusto nel terzo trimestre dopo aver chiuso in rialzo per il settimo trimestre consecutivo. A circa due ore e mezza dall'opening bell, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,33%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,30% e il future sul Nasdaq segna un +0,22%. Previsti scambi sottili oggi in un clima pre-festivo. Oggi infatti Wall Street chiuderà con tre ore di anticipo, mentre domani rimarrà chiusa per celebrare il giorno dell'Indipendenza. Ciònonostante non mancheranno spunti dal fronte macro con il dato sulla spesa edilizia e l'indice Ism manifatturiero in arrivo dopo la partenza.