Wall Street: futures Usa positivi in attesa di nuove trimestrali

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, suggerendo un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, che dovrebbe così reagire alla debolezza di inizio settimana. A poco più di mezz'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,60%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,33% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,36%. Gli investitori sono fiduciosi nella nuova ondata di trimestrali societarie. Oggi sono in programma i conti di BofA, BlackRock, Johnson & Johnson e Netflix.