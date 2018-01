Wall Street: futures Usa positivi in attesa del dato sul Pil

Valeria Panigada 26 gennaio 2018 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire una partenza in rialzo per Wall Street, in attesa del dato sulla crescita del Pil degli Stati Uniti relativo al quarto trimestre del 2017. A poco più di un'ora dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,24%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,34% e il future sul Nasdaq segna un +0,51%.Numerosi gli spunti anche a livello societario con la stagione delle trimestrali che prosegue spedita. Oggi tocca a Honeywell e Colgate-Palmolive alzare il velo sui conti.