Wall Street: futures Usa positivi in attesa dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street. Ma la partenza odierna sarà condizionata dai dati sul mercato del lavoro Usa (disoccupazione e non-farm payrolls), in uscita alle 14.30 ore italiane. nell'attesa il contratto sul Dow Jones sale dello 0,16%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,10%, mentre il future sul Nasdaq rimane più cauto con un +0,08%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rialzo per la quinta seduta consecutiva, con il Nasdaq al nuovo record storico e il Dow Jones a un passo dalla soglia psicologica dei 22.000 punti.