Wall Street: futures Usa positivi in attesa dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Lapartenza di Wall Street oggi sarà condizionata dai dati sul mercato del lavoro che verranno diffusi alle 14.30 ore italiane. Gli analisti si aspettano una disoccupazione in leggero calo al 4,3% e la creazione di 183mila nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli. Nell'attesa i futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: a circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,17%, quello sull'S&P500 segna un +0,07% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,13%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo ad accezione del Dow Jones che ha strappato il segno più mettendo a segno un nuovo massimo storico per la settimana seduta consecutiva e il 33esimo da inizio anno.