Wall Street: futures Usa positivi in attesa dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa di maggio, in uscita alle 14.30 ore italiane. A maggio il saldo delle buste paga dovrebbe attestarsi a quota 185 mila unità mentre il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 4,4%. Si tratta di indicazioni particolarmente importanti in ottica Federal Reserve visto che nuove dimostrazioni di forza spianerebbero la strada al nuovo rialzo dei tassi nel meeting in calendario il 13-14 giugno. A circa tre ore dal suono della campanella a New York il future sul Dow Jones sale dello 0,31%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,21% e il contratto sul Nasdaq segna un +0,30%.