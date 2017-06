Wall Street: futures Usa positivi, il focus si sposta sulla Fed

Valeria Panigada 13 giugno 2017 - 13:32

Wall Street si prepara ad avviare gli scambi in leggero rialzo, cercando di reagire ai recenti ribassi. Nelle ultime tre sedute la Borsa di New York ha chiuso in calo, con il settore tecnologico attaccato dalle vendite. Vista l’assenza di dati di rilievo, oggi dovrebbe essere una seduta più tranquilla e interlocutoria, con gli investitori che si preparano alla riunione della Federal Reserve, in agenda domani. Già oggi comunque il Fomc, il braccio operativo della banca centrale americana, si riunirà per prendere la decisione. A circa due ore dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones segna un +0,10%, quello sull'S&P500 sale dello 0,16% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,17%.