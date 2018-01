Wall Street: futures Usa positivi, focus su trimestrali e dati macro

Valeria Panigada 17 gennaio 2018 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street, con l'indice Dow Jones che si prepara a un altro tentativo di superamento della soglia dei 26.000 punti. A circa un'ora e mezza dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,42%, quello sull'S&P500 sale dlelo 0,34% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,29%. Ieri la Borsa di New York ha aggiornato l’ennesimo massimo storico per poi stornare e chiudere in lieve ribasso. L'indice Dow Jones, che aveva sfondato per la prima volta il muro dei 26.000 punti in avvio, non è così riuscito a chiudere sopra questa soglia.L'attenzione degli investitori oggi sarà rivolta alle trimestrali societarie, con i conti di Bank of America e Goldman Sachs, oltre che al fronte macro dove è atteso l'aggiornamento sulla produzione industriale. In serata verrà pubblicato il Beige Book, il consueto rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia Usa.