Wall Street: futures Usa positivi, focus su trimestrali

Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in rialzo su nuovi massimi storici per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono in territorio positivo. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,33%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,24% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,17%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso mista con il Dow Jones in leggero calo, mentre S&P500 e Nasdaq su nuovi record.Dal fronte macro oggi sono attese diverse indicazioni, tra cui l'indice Pmi manifatturiero e servizi, le vendite di case esistenti e le scorte settimanali di greggio. A livello societario prosegue spedita la stagione delle trimestrali con i conti di General Electric, United Technologies e Comcast.