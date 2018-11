Wall Street: futures Usa positivi dopo sell-off sui tecnologici

Valeria Panigada 21 novembre 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a rimbalzare in avvio dopo il nuovo sell-off sui tecnologici. A circa mezz'ora dal suono della campanella i futures sugli indici statunitensi si ,muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,61%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,76% e il future sul Nasdaq segna un progresso dell'1,09%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in deciso ribasso con una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici, insieme a quelli legati ai beni di consumo. Ma le vendite hanno colpito pesantemente anche i titoli energetici sulla scia del nuovo tracollo del petrolio.