Wall Street: futures Usa positivi dopo accordo Senato Usa su shutdown

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in moderato rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street su nuovi massimi storici, dopo i record aggiornati ieri. A circa tre ore e mezza dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones sale dello 0,30%, quello sull'S&P500 segna un +0,10% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,17%. Ieri sera il Congresso Usa ha votato per un sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre settimane (fino all’8 febbraio). Oggi non sono previste indicazioni macro dagli Stati Uniti, mentre a livello societario prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di J&J e Procter&Gamble. Attenzione anche a Netflix che ieri sera a mercato chiuso ha annunciato una crescita degli abbonati superiore al previsto nel quarto trimestre del 2017.