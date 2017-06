Wall Street: futures Usa positivi, attesa per Adp e Ism manifattura

Alberto Bolis 1 giugno 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Si muovono in liene rialzo i futures sui principali indici azionari statunitensi in attesa della pubblicazione del sondaggio Adp, che anticipa i dati sul mercato del lavoro di maggio. Alle 16:00 invece verrà pubblicato l'indice Ism manifatturiero relativo al mese di maggio. Nell'attesa il future sul Dow Jones si muove sulla parità, il contratto sull'indice S&P 500 guadagna lo 0,05% mentre il future sul Nasdaq avanza dello 0,20 per cento.