Wall Street: futures Usa positivi, attenzione a Facebook

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo, suggerendo un avvio di seduta su nuovi massimi storici per Wall Street, dopo i record di ieri. A poco più di un'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones segna un +0,10%, quello sull'S&P500 sale dello 0,18% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,59%. A sostenere gli scambi l'entusiasmo per il comparto tecnologico, con Facebook che nel pre-market di Wall Street balza in avanti di oltre 7 punti percentuali dopo aver riportato ricavi e utili trimestrali in crescita più del previsto.