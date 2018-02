Wall Street: futures Usa positivi, attenzione a Cisco

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire sopra la parità, proseguendo la striscia di rialzi per la quinta seduta consecutiva. A poco più di due ore e mezza dall'opening bell i futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones sale di 1 punto percentuale, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,56% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,60%. Dal fronte macro Usa oggi sono attese diverse indicazioni, tra cui spicca il dato sulla produzione industriale. A livello societario, attenzione a Cisco che nel pre-market di Wall Street balza in avanti di oltre il 7% dopo aver riportato ieri sera a mercato chiuso risultati e outlook migliori delle attese.