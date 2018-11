Wall Street: futures Usa positivi, attenzione a Apple

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in rialzo, suggerendo un avvio di seduta positivo per Wall Street in un tentativo di rimbalzo dopo le vendite di inizio settimana. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,34%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,44% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,56%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in deciso ribasso, appesantita dal comparto tecnologico a causa della debacle di Apple (-5%).Oggi riapre il mercato dei bond, dopo la festività di ieri del Veteran's Day, con un tasso decennale che è tornato sotto la soglia del 3,2%. Il neo membro votante della Fed, Mary Daly (ha votato per la prima volta nella riunione di novembre), si è espressa a favore di un rialzo dei tassi a dicembre e di almeno altri due nel 2019.