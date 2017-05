Wall Street: futures Usa positivi, Fed conferma possibilità di un rialzo dei tassi a giugno

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 14:35

Wall Street si prepara a proseguire i rialzi per la sesta seduta consecutiva, avviando gli scambi in territorio positivo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità sostenuti da alcune buone trimestrali societarie, come quella di Hp e Best Buy. A circa un'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones sale dello 0,29%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,23% e il future sul Nasdaq segna un +0,34%. A sostenere gli scambi anche i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, diffusi ieri sera, che hanno confermato la volontà della banca centrale americana di imprimere una nuova stretta monetaria nel breve periodo, alimentando le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse a metà giugno.