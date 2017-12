Wall Street: futures Usa positivi, Dow e S&P500 verso nuovi record nell'ultimo seduta del 2017

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio in rialzo per Wall Street con Dow Jones e S&P500 verso nuovi massimi storici nell'ultima seduta dell'anno. A circa tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones sale dello 0,23%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,32% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,18%. Tutti e tre gli indici della Borsa di New York si apprestano ad archiviare il 2017 con una crescita di oltre 20 punti percentuali e su livelli mai visti prima. Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo in arrivo dagli Stati Uniti, ma attenzione ai movimenti del dollaro, la cui recente debolezza potrebbe continuare a sostenere i grandi esportatori americani.