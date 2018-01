Wall Street: futures Usa positivi, Dow Jones verso nuovi record. Numerose trimestrali in arrivo

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 13:02

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street e su livelli record per il Dow Jones. A circa due ore e mezza dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones segna un +0,16%, quello sull'S&P500 sale dlelo 0,20% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,44%.Dal fronte macro oggi sono attese le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, a cui seguiranno le vendite di case nuove e l'indice anticipatore. Numerose le trimestrali societari di oggi, tra cui si segnala Caterpillar, Intel e Starbucks.