Wall Street: futures Usa positivi, Dow Jones pronto ad aprire su nuovi massimi storici

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono appena sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street, con il Dow Jones pronto ad aprire su nuovi massimi storici. A circa due ore e mezza dall'opening bell il future sul Dow Jones sale dello 0,14%, quello sull'S&P500 e sul Nasdaq mostrano un +0,08%. In assenza di dati macro di rilievo, l'attenzione degli investitori si concentrerà sullo scenario politico con il Consiglio di Sicurezza dell’Onu che ha approvato all'unanimità nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Attenzione dunque ai titoli legati alla difesa, come Lockheed Martin, che potrebbero sfruttare le nuove tensioni.