Wall Street: futures Usa positivi, Dow Jones potrebbe superare la soglia dei 25mila punti

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta su nuovi massimi storici per Wall Street, dopo i record di ieri, con l'indice Dow Jones che potrebbe aprire sopra la soglia dei 25.000 punti. A circa tre ore dall'avvio degli scambi il contratto sul Dow Jones sale dello 0,26%, mentre quello sull'S&P500 rimane più cauto con un +0,07% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,13%. Oggi dal fronte macro verranno diffuse le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre che il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani.