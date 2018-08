Wall Street: futures Usa poco mossi su bufera Cohen, attesa per sviluppi Usa-Cina e verbali Fed

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi sono poco mossi, anticipando una partenza debole per Wall Street dopo i guadagni di ieri. A circa due ore e mezza dall'avvio degli scambi, il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,12%, quello sull'S&P500 cede lo 0,14% mentre il future sul Nasdaq rimane fermo con un -0,04%. Gli operatori si muovono cauti in attesa di sviluppi dai negoziati Usa-Cina sul fronte commerciale alla vigilia dell'entrata in vigore di nuovi dazi bilaterali. L'attenzione è anche rivolta alla Fed, che questa sera (ore 20.00) pubblicherà i verbali dell'ultima riunione, dove probabilmente emergerà che i membri si sono focalizzati sul buono stato di salute dell’economia statunitense, indicando un proseguimento del rialzo graduale dei tassi nonostante le recenti critiche di Donald Trump.Intanto si scalda anche il fronte politico dopo che Paul Manafort, l’ex manager della campagna elettorale di Trump, è stato dichiarato colpevole di evasione fiscale, mentre Michael Cohen, l’ex avvocato personale del presidente americano, ha ammesso di aver violato le leggi elettorali sul finanziamento.