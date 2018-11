Wall Street: futures Usa poco mossi, previsto avvio in leggero rialzo

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi suggerendo un avvio di seduta fiacco per Wall Street, dopo che ieri ha chiuso in calo, risentendo del proseguimento delle vendite su Apple e Goldman Sachs e di nuovi problemi che potrebbero arrivare sull’accordo commerciale per il Nord America con i democratici che chiederebbero delle modifiche. A poco meno di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,06%, piatto anche quello sull'S&P500 con un +0,02% mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,25%.Dal fronte macro sono giunte le vendite al dettaglio che sono salite a ottobre dello 0,8%, facendo meglio del previsto. Hanno invece deluso le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione che nella settimana al 10 novembre sono salite di 2mila unità a 216mila, contro l'aspettativa di un calo a 213mila unità.