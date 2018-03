Wall Street: futures Usa poco mossi, oggi inizia la riunione della Fed

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi, facendo presagire un avvio di seduta piatto per Wall Street. A poco meno di due ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones segna un +0,02%, quello sull'S&P500 sale dello 0,12% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,08%. Gli investitori si muovono cauti in attesa della riunione della Federal Reserve, che inizia oggi per terminare domani con l'annuncio sui tassi di interesse e la conferenza stampa del neo presidente Jerome Powell. Intanto si riaccendono le tensioni sul tema dazi Usa, dopo che il Washington Post ha riportato che il presidente americano, Donald Trump, sarebbe intenzionato ad imporre tariffe annuali verso la Cina, per un importo di circa 60 miliardi di dollari all’anno, verso 100 prodotti principalmente di natura tecnologica. Ieri Wall Street ha chiuso in deciso ribasso, sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica che ha utilizzato 51 milioni di profili Facebook, utilizzati poi per condizionare il voto nella campagna elettorale di Trump. Il Nasdaq ha ceduto oltre il 2%, mentre il titolo Facebook ha perso il 7% circa.