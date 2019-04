Wall Street: futures Usa poco mossi, oggi il debutto di Pinterest

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono piatti suggerendo un avvio di seduta poco mosso per Wall Street. A circa due ore e mezza dall'apertura il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,14%, quello sull'S&P500 è fermo con un -0,04%, così come il future sul Nasdaq che segna un -0,04%. Gli investitori si muovono cauti in attesa dei dati macro e di nuove trimestrali societarie. Oggi verranno diffuse le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione a cui seguirà l'indice Pmi. A livello societario si segnalano i risultati di American Express e il debutto di Pinterest a Wall Street.