Wall Street: futures Usa poco mossi, oggi Casa Bianca annuncerà sanzioni contro Iran

6 agosto 2018

Siprevede un avvio in leggero rialzo per Wall Street, con i futures sugli indici Usa che si mostrano poco mossi. A circa due ore e mezza dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,13%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,10% e il future sul Nasdaq segna un +0,17%. Gli investitori si muovono cauti interrogandosi sulla possibile evoluzione della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo le ultime dichiarazioni. La prima economia mondiale ha minacciato di alzare al 25% (dal 10% precedentemente deciso) le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina, mentre il colosso asiatico ha preparato una lista di 5.200 prodotti americani sui quali verranno applicati dazi dal 5 al 25 per cento per un valore di 60 miliardi di dollari. Intanto oggi si attende l'annuncio da parte di Washington relativo alle sanzioni contro l'Iran, in seguito alla decisione del presidente Donald Trump, lo scorso maggio, di ritirarsi dall'accordo internazionale sul nucleare.