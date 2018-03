Wall Street: futures Usa poco mossi in attesa della Fed

Valeria Panigada 21 marzo 2018 - 12:39

I futures sui principali indici statunitensi si muovono intorno alla parità, facendo presagire un avvio di seduta poco mosso per Wall Street, con gli operatori che attendono l’esito della riunione odierna della Fed, la prima presieduta da Powell. Il focus, oltre che sulla parole del governatore, sarà incentrata principalmente sulle proiezioni dei membri relative ai tassi, i cosiddetti dots, per valutare se ci sarà uno spostamento verso l’alto per il 2018 o negli anni successivi. A circa due ore dall'avvio il future sul Dow Jones segna un -0,02%, quello sull'S&P500 un +0,01%, mentre il contratto sul Nasdaq cede lo 0,27%. Ieri Wall Street è riuscita a chiudere in marginale guadagno nonostante un settore tecnologico ancora zavorrato da Facebook e Twitter, con quest’ultimo in calo di oltre il 10% dopo le minacce di sanzioni da parte dello stato di Israele per il rifiuto di rimuovere alcuni contenuti.