Wall Street: futures Usa poco mossi in attesa del Pil I trimestre

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi in attesa della prima lettura del Pil degli Stati Uniti relativo al primo trimestre del 2019, in uscita alle 14.30 ore italiane. Il Pil della prima economia mondiale è previsto in rialzo del 2% su base annualizzata. Intanto a livello societario prosegue spedito il flusso di trimestrali, con quella di Microsoft particolarmente in evidenza visto che il titolo della società ha toccato i 1000 miliardi di dollari, in termini di capitalizzazione, per la prima volta nella storia. In questo quadro, a circa due ore dalla partenza il future sul Dow Jones scivola dello 0,12%, quello sull'S&P500 segna un -0,04% e il contratto sul Nasdaq sale dello 0,14%.