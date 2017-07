Wall Street: futures Usa poco mossi in attesa dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 7 luglio 2017 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Lapartenza odierna di Wall Street sarà condizionata dai dati sul mercato del lavoro americani che verranno diffusi alle 14.30 ora italiana, un'ora prima dall'inizio delle contrattazioni. La variazione degli occupati nei settori non agricoli e il tasso di disoccupazione di giugno, essendo tenuti in considerazione dalla Federal Reserve per le sue decisioni di politica monetaria, ricoprono una certa importanza. Nell'attesa i futures sui principali indici statunitensi sono poco mossi: a poco più di tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un -0,05%, quello sull'S&P500 è fermo (0%) e il future sul Nasdaq mostra un +0,03%.