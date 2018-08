Wall Street: futures Usa poco mossi, focus su dazi e Fed

Valeria Panigada 23 agosto 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio poco mosso per Wall Street con i futures sugli indici statunitensi che si muovono intorno alla parità. A circa un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones segna un +0,02%, quello sull'S&P500 mostra un +0,01% e il future sul Nasdaq scivola dello 0,08%. L'attenzione degli operatori è rivolta alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Oggi sono entrati in vigore i dazi bilaterali, mentre le due maggiori economie mondiali continuano i negoziati nel tentativo di trovare una intesa. Intanto sale l'attesa per il discorso che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, terrà domani al simposio di Jackson Hole.